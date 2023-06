Linha 9-Esmeralda funciona com maiores intervalos neste final de semana, dias 24 e 25 de junho

Concessionária dá continuidade aos trabalhos de manutenção



WILLIAN MOREIRA



A ViaMobilidade informou que neste final de semana, sábado e domingo dias 24 e 25 de junho de 2023, seguirá com os trabalhos de manutenção programada na Linha 9-Esmeralda de trens urbanos em São Paulo.



Por conta disso, em determinados horários o atendimento acontecerá com intervalos maiores de espera pelo trem.



Veja a seguir a programação da linha:



No sábado (24), das 20h30 à 0h, os intervalos serão de 12 minutos entre as estações Osasco e Jurubatuba e de 24 minutos entre Jurubatuba e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.



Já no domingo (25), das 4h à 0h, os intervalos serão de 17 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.



Para a linha 8-Diamante, de acordo com a concessionária, não tem serviços programados para estes dias.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte