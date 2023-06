Linha 20 de São Bernardo do Campo terá atendimento exclusivo por sete ônibus elétricos; Prefeitura promete ampliar eletrificação e redução de tarifa em médio prazo

Operação é da BR7 Mobilidade e veículos têm tecnologia Eletra/Caio/MBB/WEG; Trajeto vai do Parque Imigrantes até o Paço Municipal, passando ainda pelas regiões do Royal Park, Batistini e Demarchi

ADAMO BAZANI

Colaborou Alexandre Pelegi

Como já havia antecipado o Diário do Transporte, a cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, apresentou nesta quinta-feira, 22 de junho de 2023, a primeira linha municipal da região operada somente com ônibus elétricos. O primeiro veículo entra em operação em 30 dias e toda a frota até o fim do ano.

Trata-se da linha 20, que vai do Parque Imigrantes até o Paço Municipal, passando ainda pelas regiões do Royal Park, Batistini e Demarchi.

Por dia, a linha atende a cerca de quatro mil passageiros.

O serviço, que já era operado por ônibus a diesel, passa a contar agora apenas com veículos elétricos.

São sete ônibus operados pela empresa BR7 Mobilidade, concessionária do município.

Cada um tem capacidade para cerca de 70 passageiros, entre sentados e em pé.

A autonomia das baterias é entre 250 km e 300 km com uma única carga. O tempo de recarga na garagem pode variar entre três e quatro horas.

A tecnologia é da empresa Eletra com chassis Mercedes-Benz, ambas empresas que possuem fábricas na cidade de São Bernardo do Campo também. A carroceria do tipo padron é produzida pela Caio (modelo eMillennium). O motor elétrico, inversor e baterias são de produção da WEG.

Todas estas empresas têm plantas brasileiras.

Cada ônibus custa R$ 2,5 milhões.

Os ônibus possuem piso baixo, rampas para facilitar acesso de pessoas com mobilidade reduzida, ar-condicionado, bancos demarcados para idosos, pessoas com deficiência, obesidade e em recuperação cirúrgica; vidros colados com tratamento de proteção à incidência de raios ultravioleta, entradas do tipo USB para recarga de celulares; entre outros itens.

MAIS ELETRIFICAÇÃO E TARIFA MENOR EM LONGO PRAZO:

O prefeito Orlando Morando, na cerimônia de apresentação no Terminal Batistini, disse que a linha 20 é o primeiro passo para a eletrificação gradativa de mais linhas municipais em São Bernardo do Campo.

A prefeitura promete também que, em médio prazo, a inclusão de mais ônibus elétricos vai representar uma redução de tarifa para os passageiros e para os cofres do município.

Isso porque, segundo a gestão, apesar de o custo de aquisição deste tipo de veículo ser mais alto, com cada ônibus elétrico tendo preço quase três vezes superior a similares a diesel, a manutenção e operação destes coletivos são mais baratas. Além disso, pelo fato de as vibrações deste tipo de ônibus serem menores que as geradas por motores a diesel, a vida útil é maior, diluindo assim em mais tempo o custo de aquisição.

O prefeito enfatizou também ganhos indiretos ao transporte, mas que podem resultar em mais qualidade de vida e em menos custos na área de saúde, por exemplo, com a redução das emissões de poluentes atmosféricos na cidade e dos níveis de ruído.

Veja alguns dos pontos elencados pela prefeitura:

1 – Não gera poluição do ar ou sonora

O ônibus elétrico não emite nenhum tipo de gás ou fumaça, portanto, é um transporte sustentável. Além disso, é mais silencioso do que os ônibus a combustão.

2- Tem maior vida útil do que um ônibus a diesel

O motor elétrico e o equipamento de propulsão que movem o ônibus elétrico duram de 20 a 25 anos, mais do que a própria carroceria do veículo. Mas não é somente isso que torna esses ônibus mais econômicos no longo prazo. Apesar do custo de aquisição ser o dobro de um ônibus a diesel equivalente, o veículo tem vantagens que compensam o investimento. Entre elas, o fato de que a eletricidade costuma ser mais barata nas cidades do que combustível. Além disso, o motor elétrico apresenta um rendimento de quase 90% versus os quase 40% do movido a diesel.

3- A manutenção também é mais barata

O ônibus elétrico é composto por menos peças, o que exige poucas revisões anuais e reduz o custo com reparos mecânicos. O que pesa mais na manutenção desse veículo é a bateria, a mesma responsável pelo seu alto custo de aquisição. Esse componente tem vida útil relativamente curta, em média de 5 anos. No entanto, já é possível alugar as baterias por meio de contratos de leasing com os próprios fabricantes. Isso reduz o custo inicial do veículo em 60%, o custo de manutenção entre 25% a 50%, além da reciclagem das baterias.



4- Oferece mais conforto e segurança aos passageiros

Quem não consegue se segurar direito nos ônibus fica em risco de queda, o que pode ser perigoso especialmente para os idosos. Nas viagens de ônibus elétrico, isso é menos comum graças à aceleração contínua e automática, sem trocas de marchas do veículo elétrico.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

