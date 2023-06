Falha com trem afeta atendimento da Linha 12-Safira na manhã desta quinta-feira (22)

Canais oficiais da empresa não informam o problema



WILLIAN MOREIRA



Os passageiros que dependem dos trens da Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) enfrentam dificuldades no horário de pico da manhã desta quinta-feira, 22 de junho de 2023, para chegarem aos seus respectivos destinos.



Isto porque um trem quebrou na estação Engenheiro Manoel Feio por volta das 06h40, causando lotação nas plataformas das estações da linha, em direção ao centro.



Com isso o tempo de espera aumentou e a ausência de informação prejudicou estas pessoas que poderiam buscar alternativas de trajeto.



Em nota para o Diário do Transporte, a companhia informou que houve uma falha com trem por volta de 6h40 e isto gerou impactos no atendimento.



Agora após às 7h, a circulação está sendo normalizada, mas em nenhum momento a empresa comunicou os passageiros em seus canais oficiais e perfis nas redes sociais.



“Nesta quinta-feira (22/06), por volta das 6h40, um trem apresentou falha na região da Estação Eng. Manoel Feio, que atende a Linha 12-Safira, quando seguia em direção à Estação Brás. Os passageiros desembarcaram e seguiram no trem seguinte. A composição foi recolhida para manutenção.



A circulação da linha está em processo de normalização”



Willian Moreira para o Diário do Transporte