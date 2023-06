VÍDEOS – Falha no trem novo: Linha 9-Esmeralda apresenta problemas para o passageiro na tarde desta quarta (21)

Defeito deixa linha com lentidão e maiores intervalos; Passageiros nos trilhos

ADAMO BAZANI

Dificuldades para o passageiro que depende da linha 9-Esmeralda de trens metropolitanos operada pela ViaMobilidade.

No início da tarde desta quarta-feira, 21 de junho de 2023, ocorreu uma falha em um dos novos trens da empresa, o que deixa a linha com problemas.

A velocidade é menor e o tempo de parada foi ampliado.

Confira a nota da ViaMobilidade na íntegra:

“Por volta das 13h30 o novo trem da linha 9-Esmeralda apresentou falha entre as estações Santo Amaro e João Dias. Neste momento a linha opera por via única no trecho afetado e com maiores intervalos. Equipe técnica e AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) já atuam para a remoção do trem da via e auxílio no desembarque dos passageiros. Durante a ocorrência, alguns passageiros acionaram o botão de emergência e desceram na via. A ViaMobilidade reforça a importância de aguardar a orientação dos agentes de atendimento para condução em segurança até a estação. Por recomendação do fabricante, o trem está em fase de operação assistida, acompanhada por técnicos, durante 30 dias e, por isso, opera fora dos horários de pico.”

A operação da linha 9-Esmeralda foi normalizada por volta das 15h25.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes