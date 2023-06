Transporte público de João Pessoa (PB) terá operação especial para o evento São João Multicultural

Festividades acontecem no Parque Solon de Lucena entre os dias 22 e 25 de junho



WILLIAN MOREIRA



A cidade de João Pessoa (PB) recebe entre os dias 22 e 25 de junho de 2023, o “São João Multicultural”, evento das festividades juninas que levará grande público até o Parque Solon de Lucena.



Por conta disso, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) preparou um esquema especial de trânsito e transporte para contribuir com o deslocamento até o local da festa.



Serão 50 agentes de trânsito para orientar os motoristas, além de 15 linhas de ônibus extras nos quatro dias de evento.



A partir das 18h serão ativados alguns pontos de bloqueio e desvios, entre eles um próximo às vias Diogo Velho, Pedro II e Camilo de Holanda. Já nos ônibus o esquema é mais robusto, com diferentes rotas à disposição dos passageiros.



Mesmo na sexta-feira (23), ponto facultativo na capital paraibana, o quadro de dias úteis será mantido até às 13h. Depois deste horário será mantida a grade utlizada normalmente aos sábados.



Outras 15 linhas a partir das 00h30 terão reforço e viagens extras, sendo os itinerários 116 (Colinas do Sul), 120 (Mussumagro/Parque do Sol), 203 (Mangabeira VII), 301 (Mangabeira/D.Pedro II), 302 (Cidade verde/ Pedro II), 303 (Mangabeira/ Cidade Verde), 401 (Altiplano), 504 (Mandacaru), 510 (Tambaú), 523 (Colinas do Sul/ Epitácio), 701 (Alto do Mateus/ Acesso Oeste), 204 (Cristo), 104 (Bairro das Indústrias) e as circulares 1500 e 5100.



A partir das 22h50 os ônibus com partida do terminal de Integração do Varadouro, passarão em seguida pela Lagoa, garantindo outra opção de retorno para casa.



Os detalhes da operação do transporte podem ser conferidas no site portal.semobjp.pb.gov.br.





Willian Moreira para o Diário do Transporte