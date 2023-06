SAT de Guararema (SP) tem vagas de emprego para motoristas de ônibus rodoviários

Serviço de Atendimento ao Trabalhador oferece vagas para diversas outras atividades no município da Grande São Paulo

ALEXANDRE PELEGI

O Serviço de Atendimento ao Trabalhador (SAT) de Guararema, na Grande São Paulo, oferece duas vagas de motorista de ônibus rodoviário.

Com salário de R$ 2.700,00 a vaga pode ser preenchida por motorista feminino ou masculino, com CNH D com curso de transporte coletivo, em regime CLT.

São, ao todo, 38 cargos disponíveis, incluindo motorista de caminhão leve, mecânicos, pintores de autos, e outros, como vendedor de comércio varejista, cabista, assistente comercial, desenhista de estrutura metálicas (mecânico), mecânico de motor a gasolina, projetista e encanador.

O SAT facilita o processo de contratação, já que toda a inscrição pode ser feita de maneira digital, pelo celular, sem sair de casa.

Para ter acesso à a plataforma é fácil e gratuito.

Para visualizar detalhes de todas as vagas, inclusive a remuneração e um sistema de elaboração de currículos, basta acessar o site oficial do Serviço de Atendimento ao Trabalhador (SAT), https://sat.guararema.sp.gov.br/home/balcão.

Além do atendimento digital, o SAT também recebe os interessados nas vagas presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico, ao número 127 da rua 19 de Setembro, no Centro de Guararema, ou então pelo telefone (11) 4693-1717.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes