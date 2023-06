São Bernardo do Campo (SP) apresenta nesta quinta (22) linha municipal que vai operar somente com ônibus elétricos

Serviço será prestado pela concessionária BR7 Mobilidade e vai atender região do Terminal Batistini

ADAMO BAZANI

A prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, apresenta nesta quinta-feira, 22 de junho de 2023, uma linha de ônibus que vai funcionar somente com coletivos elétricos.

Segundo a administração, é a primeira linha de ônibus municipais da região do ABC que será atendida exclusivamente por este tipo de veículo que não emite poluentes atmosféricos na operação e tem menor nível de ruído em comparação aos veículos comuns a diesel.

O prefeito Orlando Morando fará uma cerimônia de apresentação às 11h no Terminal Batistini, uma das regiões que será atendida pela linha.

Mais detalhes da operação, a prefeitura deve fornecer no evento.

Os ônibus serão operados pela empresa BR7 Mobilidade, concessionária do município.

Os veículos têm tecnologia da empresa Eletra, com carroceria Caio e chassis Mercedes-Benz.

CAPITAL PAULISTA:

O Governo Federal publicou nesta quarta-feira, 21 de junho de 2023, no Diário Oficial da União, o aval e a garantia da Cofiex (Comissão de Financiamentos Externos) para que a cidade de São Paulo receba cerca de US$ 500 milhões do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e do BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento) para eletrificação da frota de ônibus municipais.

A contrapartida da prefeitura deve ser de aproximadamente US$ 125 milhões.

Em moeda nacional, os valores de US$ 625 milhões totalizam R$ 2,99 bilhões, sendo R$ 2,4 bilhões do financiamento e R$ 594 milhões da contrapartida.

O ato permite que a tramitação avance para que o dinheiro internacional chegue à cidade.

A publicação desta quarta-feira, entretanto, condiciona o recebimento do dinheiro a algumas exigências, como a prefeitura provar ao Ministério da Fazenda que tem capacidade de pagamento e oferecimento de contragarantia suficiente.

Além disso, a cidade deve provar que cumpre a Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Diário do Transporte tinha mostrado em primeira-mão a aprovação dos empréstimos pela Cofiex em reunião que ocorreu no dia 1º de junho de 2023.

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/05/exclusivo-cofiex-do-governo-federal-aprova-projeto-de-eletrificacao-de-onibus-em-sao-paulo-para-receber-us-500-milhoes-do-bid-bird-contrapartida-da-cidade-e-de-us-125-milhoes/

O prefeito Ricardo Nunes prometeu 2,6 mil ônibus elétricos na cidade até o fim de 2024 ainda no plano de metas em julho de 2021.

Passando praticamente dois anos do anúncio e faltando um ano e meio para o fim da meta, nenhum destes novos ônibus elétricos está em circulação ainda.

São apenas 19 ônibus à bateria comprados, sendo que a maioria, 15 deles, começou a operar em 2019.

Desde 17 de outubro de 2022, por meio de uma circular, a SPTrans proibiu a inclusão de ônibus a diesel no sistema, com exceção de micro-ônibus, pouco disponíveis nesta versão.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes