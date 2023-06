Referência para o modelo de ônibus elétrico da Mercedes-Benz Brasil, eCitaro ultrapassa a marca de 1.000 unidades produzidas

Veículo é fabricado na Alemanha e roda, também, em outros países da Europa

LUANA COUTINHO

O ônibus elétrico da Mercedes-Benz eCitaro ultrapassou a marca de 1.000 unidades produzidas.

A fabricação do veículo de piso baixo começou em 2018 e, além de atender cidades alemãs, também opera em outros países europeus, como França, Itália, Suécia, entre outros.

Quando lançado, o eCitaro foi apresentado como ônibus convencional, com bateria de capacidade de até 243 kWh. O sistema de gerenciamento térmico reduziu a energia necessária para aquecimento, ventilação e ar-condicionado em 40%, aproximadamente, na comparação com modelos Citaro movidos a motores de combustão interna.

Além dos sistemas de recarga nas garagens, surgiram soluções para recargas oportunas e com a segunda geração de bateria, a empresa aumentou a autonomia do ônibus sem interferir no peso, o que abriu caminho para o modelo articulado eCitaro G, que chegou ao mercado em 2020.

Em 2022, foi introduzida a terceira geração de baterias de lítio de íon de alto desempenho, o que ampliou a capacidade da bateria em 50% e garantindo até 280 quilômetros de autonomia, para o ônibus convencional.

No início deste ano a Mercedes-Benz apresentou o eCitaro com célula de combustível, que dá ao veículo mais autonomia para realizar viagens mais longas. A versão articulada do ônibus com célula de combustível, com capacidade para 128 passageiros, pode rodar até 350 quilômetros sem a necessidade de recarga.

O modelo europeu é referência para o eO500U, chassi de ônibus elétrico da Mercedes-Benz desenvolvido para rodar no Brasil.

“Esse é um lançamento muito especial para todos nós, mais um grande marco histórico na notável trajetória de pioneirismo e inovação de 66 anos da Empresa no País. Juntamente com nossos parceiros, estamos construindo um grande legado para a eletromobilidade”, diz o diretor de Vendas e Marketing Ônibus da Mercedes-Benz Brasil, Walter Barbosa.

O executivo reforça ainda que a empresa vai prestar suporte aos clientes que fazem parte do sistema da eletromobilidade, principalmente no momento de transição.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte