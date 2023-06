Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) assina Ordem de Serviço para corredor de ônibus Costábile Romano / Presidente Kennedy

Trecho com seis quilômetros de extensão terá ciclovia passando por seis bairros

ALEXANDRE PELEGI

Está previsto para esta quarta-feira, 21 de junho de 2023, a assinatura da Ordem de Serviço para o início da construção do corredor de ônibus da Costábile Romano / Presidente Kennedy, em Ribeirão Preto (SP).

A prefeitura informa que a obra corresponde ao último corredor dos 11 eixos, que formarão uma faixa única e contínua de 56 km, exclusiva para ônibus, ligando a cidade de ponta a ponta.

“Os primeiros seis corredores já estão prontos e outros quatro estão em construção – o último trecho do corredor Norte-Sul, o corredor da Castelo / Treze de Maio, o corredor do Quadrilátero Central e o da Nove de Julho, iniciado nesta terça-feira, dia 20”, diz comunicado da prefeitura.

Com cerca de seis quilômetros de extensão, o corredor será construído pela DGB, que venceu a concorrência pública aberta no ano passado.

O corredor Costábile / Presidente Kennedy tem prazo de entrega em 15 meses e custo de R$ 30 milhões (R$ 29.930.470,50).

Com início na parte não tombada da avenida Nove de Julho, entre a Presidente Vargas e a Portugal, o corredor segue pela Costábile Romano em toda a sua extensão e depois percorre a Presidente Kennedy até a Praça Winston Churchill, no Parque Industrial Lagoinha. No final, se encontrará com o corredor Castelo / Treze de Maio, já em construção.

Além da readequação de calçadas, guias e sarjetas ao longo do trecho, a obra inclui a construção de uma ciclovia de 7 km, que ligará os parques Curupira e Luís Carlos Raia.

A ciclovia passará por seis bairros, começando na praça Winston Churchill, na Lagoinha, percorrendo a avenida Presidente Kennedy, na Nova Ribeirânia, e entrando na avenida Maurilio Biagi, ao longo dos bairros Ribeirânia, Parque dos Juritis, Santa Cruz do José Jacques e Jardim América. O trecho termina na Costábile Romano.

A prefeitura de Ribeirão Preto, cidade com 700 mil habitantes, ressalta que os 56 quilômetros de faixas exclusivas ligando toda a cidade terão as viagens monitoradas pela Transerp.

O sistema de faixas exclusivas reduzirá o tempo de viagem para o passageiro.

“Até o ano que vem, todas as obras já estarão concluídas e a nova frota de ônibus instalada, com carros equipados com carregadores de celular, rede wi-fi, ar condicionado e suspensão pneumática”, promete a prefeitura.

Os novos ônibus terão sistema euro 6, motorização a diesel menos poluente que emite menos gás carbônico – 80% a menos de nitritos e 50% a menos de particulados.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes