Ônibus VLT’s de São José dos Campos (SP) recebem personalização especial para divulgação de evento internacional de ciência

SSP23 (Space Studies Program) tem início já na próxima segunda (26)

VINICIUS DE OLIVEIRA

Mais cinco ônibus VLP (Veículo Leve sobre Pneus) de São José dos Campos (SP) receberão um adesivamento exclusivo para divulgar o evento internacional SSP23 (Space Studies Program), organizado pela ISU (International Space University), que acontece entre os dias 26 de junho e 25 de agosto de 2023.

Os coletivos adesivados irão circular em cinco regiões da cidade, nas linhas 122 – Altos de Santana (região norte), 237 – Novo Horizonte (leste), 128 – Urbanova (oeste), 304 – Jardim Colonial (sul) e 212 – Putim (sudeste).

Anteriormente, um ônibus já havia sido personalizado com a temática do evento e vem rodando nas ruas do município desde o final de maio.

Os veículos escolhidos são do modelo padron e serão integrados à frota a partir de segunda-feira na linha 212 – Putim. Os demais passam a circular durante a semana.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte