Muriaé (MG) lança licitação para concessão do transporte coletivo

Fim do contrato com a atual concessionária exigiu novo certame

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Muriaé, na Zona da Mata em Minas Gerais, publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 20 de junho de 2023, aviso de licitação, por meio de concorrência pública, para a outorga de concessão da operação, com exclusividade, de todo o Sistema de Transporte Coletivo Urbano por Ônibus do município.

O certame será realizado no dia 26 de julho próximo, e terá como critério a proposta mais vantajosa para a outorga dos serviços. A sessão acontecerá às 10h00, por meio da internet, no endereço eletrônico da Bolsa Nacional de Compras – BNC.

O edital está disponível no site https://muriae.mg.gov.br/. Informações podem ser obtidas pelo telefone (32) 3696.3317.

De acordo com o texto, o serviço poderá ser realizado “através de veículos tipo ônibus (Básico, Midi, Mini, Micro) e vans ou qualquer outro modo que venha a ser implantado durante a vigência do contrato”.

Muriaé tem 110 mil habitantes.

No dia 09 de março deste ano a prefeitura realizou uma Audiência Pública para discutir com a população o plano de reestruturação do sistema de transporte coletivo do município.

O prefeito Marcos Guarino, em coletiva de imprensa em 18 de julho de 2022, informou que o Município começaria a preparar um novo processo para o sistema de ônibus municipais.

Ele explicou que isso era necessário diante do fim do contrato de concessão com a Coletivos Muriaeense, empresa que atende o transporte municipal.

A autorização para explorar os serviços encerraria em outubro daquele ano, o que levou a prefeitura a assinar contrato emergencial por 12 meses para que o serviço não fosse interrompido enquanto a nova concessão não estivesse concluída.

Ainda de acordo com o prefeito, a nova licitação requereu a contratação de uma empresa para realizar a modelagem do novo sistema de transporte. Além disso, ele garantiu que a Administração Municipal subsidiaria o transporte municipal durante o contrato emergencial para evitar reajuste tarifário, mantendo o valor da tarifa em R$ 3,40. No entanto, em janeiro deste ano a tarifa passou de R$ 3,40 para R$ 4,00.

Em abril deste ano a prefeitura iniciou uma pesquisa com a população através do Demuttran. A iniciativa teve a finalidade de aferir como os próprios usuários do sistema avaliam questões como qualidade dos ônibus, atendimento e infraestrutura nos pontos de parada.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes