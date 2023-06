Mais uma proposta para revisão do Plano Diretor traz nova redução de distância de prédios para corredores de ônibus e estações de metrô em relação ao texto aprovado em 1ª votação

Distanciamento será maior que as regras atuais da cidade, porém maior que o primeiro texto

ADAMO BAZANI

Após discussões entre vereadores da capital paulista sobre a revisão do PDE (Plano Diretor Estratégico), uma nova proposta reduz um pouco mais a distância permitida para a construção de prédios sem limite de altura no miolo dos bairros em relação a eixos de transporte coletivo, como corredores de ônibus e estações de trens e metrô.

Agora, em proposta alinhada nesta quarta-feira, 21 de junho de 2023, o texto que deve ser votado traz os seguintes distanciamentos:

– 700 metros em relação a estações metroferroviárias

– 400 metros para corredores de ônibus

A expectativa é de publicação no Diário Oficial desta quinta-feira (22) para a segunda votação ocorrer na próxima segunda-feira (26).

Na segunda-feira, 19 de junho de 2023, havia a proposta de distâncias maiores

– 800 metros para estações de trem e metrô

– 450 metros em relação a corredores de ônibus

O texto que será mudado, foi aprovado em primeira votação em 31 de maio de 2023, e propunha as seguintes distâncias:

– 1 km de estações de trem e de metrô

– 600 metros em relação a corredores de ônibus

Desde 2014, as regras da cidade são mais tolerantes, mas serão mudadas:

– 600 metros para metrô e trem

– 300 metros para corredores de ônibus

Ou seja, mesmo com as reduções após os embates dos vereadores, as distâncias para autorização de construção de prédios altos em relação a eixos de transporte vão aumentar em relação ao que é permitido atualmente.

Por causa das isenções tributárias e outras regras que permitem maior flexibilidade, as construtoras miram empreendimentos perto de eixos de transporte coletivo.

O PDE cria os parâmetros de como a cidade deve crescer e a mobilidade urbana é considerada um fator predominante para orientar como devem ser as construções e as áreas de maior adensamento populacional.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes