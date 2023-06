Linha de ônibus será reforçada para atender evento em Palmas (TO)

Arraiá da cidade acontece nos dias 21 a 25 de junho



WILLIAN MOREIRA



Devido a realização do 31ª Arraiá da Capital, a Prefeitura de Palmas (TO) informou que, entre os dias 21 e 25 de junho de 2023, irá reforçar uma linha de ônibus do transporte público.



A medida visa facilitar o acesso ao local das festividades durante as cinco noites do evento.



A linha Eixão-010 partirá de a cada cinco minutos até meia noite, nos dois sentidos.



Já para o retorno, uma frota com 15 ônibus estará à disposição para atender os passageiros de acordo com a demanda.



Ao término do evento a cada dia, os veículos ficarão disponíveis até 30 minutos após o encerramento.



A 31º do Arraiá contará com várias atrações musicais e culturais, com previsão de receber aproximadamente 20 mil pessoas por dia.



Willian Moreira para o Diário do Transporte