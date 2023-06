Laudo divulgado nesta quinta (21) indica que incêndio que destruiu 70 ônibus da Cascatinha e Petro Ita em Petrópolis foi intencional

Documento diz que há indícios de uma ação pessoal direta, caracterizada por uma ação intencional de atear fogo

ADAMO BAZANI

Um laudo divulgado nesta quinta-feira, 21 de junho de 2023, pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), revela que há indícios de que o incêndio que destruiu 70 ônibus das empresas Cascatinha e Petro Ita, em Petrópolis, foi proposital.

Segundo o documento, que tem a assinatura do perito Alexandre Luís Belchior dos Santos, “… existem indícios que apontam para a causa determinante do incêndio como uma ação pessoal direta, caracterizada por uma ação intencional de atear fogo ou incendiarismo”

Não se trata de uma perícia ou conclusão da Polícia. A perícia foi contratada pela CPTran e, no dia 19 de maio de 2023, fez uma avaliação no local.

Como mostrou o Diário do Transporte, o incêndio ocorreu no dia 09 de maio de 2023, dentro da garagem na Rua Coronel Veiga, no bairro Coronel Veiga.

Na ocasião, o sindicato que representa as viações já havia declarado que o incêndio poderia ser criminoso.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/05/09/video-incendio-na-garagem-da-petro-ita-e-cascatinha-destroi-dezenas-de-onibus-em-petropolis-rj-nesta-terca-09/

O laudo considera três fatores que ampliam a possibilidade de o incêndio ter sido proposital:

– elevada carga do incêndio,

– a proximidade entre os ônibus e, principalmente;

– a obstrução da tampa de acesso ao estacionamento

Em nota, a prefeitura de Petrópolis diz que diante da gravidade das conclusões preliminares, vai convocar uma reunião do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes (Comutran) e solicitar o acompanhamento das investigações pela Polícia.

“Tendo em vista os graves fatos trazidos pela perícia e considerando que o município tem o poder de fiscalização sobre a operação do transporte público em Petrópolis, a Prefeitura também está solicitando que possa acompanhar o inquérito policial que apura as causas do incêndio. O governo municipal reforça sua confiança na Justiça e na apuração dos fatos”

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes