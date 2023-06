Greve de ônibus em São Paulo não vai mais ocorrer no dia 26 diante de novo encontro agendado entre SindMotoristas e viações; Trabalhadores pedem 13% de aumento

Assembleia que deveria ocorrer nesta quinta-feira (22) foi cancelada

ADAMO BAZANI

A greve de ônibus em São Paulo que tinha sido anunciada para a próxima segunda-feira, 26 de junho de 2023, não vai mais ocorrer.

A assembleia que estava marcada para esta quinta-feira (22), que decidiria pela paralisação também foi suspensa.

A informação é da noite desta quarta-feira (21) do SindMotoristas, sindicato que representa os motoristas, cobradores e demais funcionários do sistema de ônibus municipais da capital paulista.

De acordo com a entidade, a decisão ocorreu após o SPUrbanuss, sindicato dos empresários de ônibus, ter mandado um ofício para que fossem retomadas as negociações.

O SindiMotoristas diz ainda que uma reunião com os empresários foi marcada para segunda-feira (26).

Veja a nota na íntegra:

A determinação dos trabalhadores em transportes em deflagrar a greve na assembleia desta quinta-feira (22) assustou os empresários de ônibus.

Tão logo tomou conhecimento da informação, o SPURBANUSS (sindicato patronal) encaminhou ofício à presidência do Sindmotoristas solicitando a retomada das negociações salariais para segunda-feira, dia 26 de junho.

Depois de muito resistir, os patrões ficaram contra a parede, sofrendo pressão dos condutores e da população. Sem alternativa, mudaram de atitude e, agora, querem se reunir para buscar conjuntamente com os representantes dos trabalhadores um acordo.

O presidente do Sindmotoristas, Cristiano Porangaba (Crizinho) adiantou que as tratativas serão sobre a pauta de reivindicações. “As negociações serão objetivas. Não aceitaremos mais enrolação. Estamos no limite da nossa paciência”.

Em razão da reunião entre representantes dos trabalhadores e do setor patronal no próximo dia 26 de junho, a Assembleia desta quinta-feira (22) foi cancelada.

AS PROPOSTAS APROVADAS PELOS TRABALHADORES EM 11 DE ABRIL DE 2023:

– Reajuste salarial acima da inflação do período desde a última atualização dos valores com aumento real num total de 13%;

– Manutenção do emprego de 19 mil cobradores nos ônibus convencionais, padrons e articulados (empresas dos subsistemas de articulação regional e estrutural) – As empresas que surgiram de cooperativas e operam com micro-ônibus, ônibus mídis (micrões) e alguns convencionais e padrons (subsistema de distribuição local) operam sem cobradores desde 2014;

– PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de R$ 3 mil;

– Retorno dos 30 minutos remunerados do horário de refeição.

AS PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS EMPRESAS DE ÔNIBUS EM 11 DE MAIO DE 2023:

(Rejeitadas em assembleia no dia 12 de maio de 2023)

– Reajuste salarial de 3,5%

– Reajuste de 3,5% no tíquete alimentação

– PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de R$ 800.

– Avaliar a uma hora de almoço não remunerada.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes