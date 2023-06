Ciudad del Este, no Paraguai, contrata novos motoristas para dirigir ônibus elétricos adquiridos pela prefeitura para o transporte público

Processo seletivo tem início neste sábado (24), na Diretoria do Talento, localizada no mesmo edifício da prefeitura

VINICIUS DE OLIVEIRA

Neste sábado, 24 de junho de 2023, a Prefeitura de Ciudad del Este, no Paraguai, dará início ao processo seletivo de novos motoristas de ônibus, que conduzirão os 20 veículos elétricos recém adquiridos pelo município.

Aqueles que tiverem Interesse deverão entregar o currículo na Diretoria de Talento Humano, localizada na prefeitura, a partir das 8h (horário paraguaio), sendo obrigatórios os seguintes requisitos: ter entre 25 e 50 anos; carteira de motorista “PROFESIONAL CLASE A”, expedida pelo município de Ciudad del Este, ou “PROFESIONAL CLASE B”, com pelo menos dois anos de emissão; experiência profissional no setor de transporte público; referência profissional no setor de transporte público; conclusão dos estudos básicos; certificados de bons antecedentes (policiais e judiciais); e certificados de vida e residência.

Os motoristas selecionados passarão então por um treinamento específico, em itinerários ao longo da Avenida Bernardino Caballero e das marginais da Rodovia PY02.

No total, os coletivos custaram G$ 63,4 bilhões (R$ 45 milhões) aos cofres públicos. O plano da Prefeitura de Ciudad del Este é colocá-los em operação ainda em 2023.

A administração do município também está investindo na construção de uma estação de recarga rápida de baterias, localizada no bairro Obrero, nas proximidades da atual rodoviária e do estádio Antonio Aranda Encina.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte