Acidente com ônibus escolar em rodovia no Mato Grosso deixa crianças feridas

Veículo com cerca de 40 passageiros foi atingido por uma carreta

ALEXANDRE PELEGI

Um acidente envolvendo um ônibus escolar na MT-235, em Campo Novo do Parecis, no estado do Mato Grosso, provocou ferimentos em três crianças nessa terça-feira, 20 de junho de 2023.

O veículo foi atingido por uma carreta ao sair de uma fazenda, no local que dista 400 quilômetros de Cuiabá.

O Corpo de Bombeiros relatou que a carreta tentou desviar, mas acabou tombando na pista. Parte lateral da frente do ônibus, que transportava aproximadamente 40 passageiros, foi destruída com o impacto.

As crianças com ferimentos foram encaminhadas para atendimento médico, mas passam bem, segundo o Corpo de Bombeiros.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes