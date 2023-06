Volvo deve paralisar produção de caminhões por 10 dias em julho, mas ônibus seguem normalmente

Neste mês de junho, já houve nova parada

ADAMO BAZANI

A Volvo deve paralisar por dez dias a produção de caminhões no Paraná entre os dias 17 e 27 de julho.

A informação foi confirmada no início da noite desta terça-feira, 20 de junho de 2023, pela montadora, em nota ao Diário do Transporte

De acordo com a fabricante, já houve uma paralisação entre os dias 12 e 16 de junho.

O motivo é ajustar a produção à demanda de mercado.

Ainda de acordo com a Volvo, a produção de ônibus será mantida normalmente, sem ser interrompida.

“Na Volvo a produção de caminhões segue conforme planejado, mas com interrupções pontuais, de acordo com a demanda do mercado. Houve parada de parte da fábrica de 12 a 16/06 e há previsão de nova parada de 17 a 26/07. A produção de ônibus segue sem interrupções”.

Quase cinco mil trabalhadores atuam na planta da Volvo, sendo que a metade, na linha de caminhões.

Como tem mostrado o Diário do Transporte, o mercado de veículos pesados tem entrado em retração após a adoção da tecnologia Euro 6 que deixou ônibus e caminhões menos poluentes, mas até 30% mais caros, dependendo dos modelos.

Muitos frotistas anteciparam as renovações previstas para este ano já em 2022 para escapar dos preços mais altos.

As taxas de juros, consideradas elevadas pelo mercado, também têm um impacto significativo nas encomendas.

Diferentemente do segmento de ônibus, no qual a grande maioria dos compradores é empresa (de diferentes portes), no caso dos caminhões, parte do consumidor é formada por autônomos, que acabam sentindo mais as dificuldades de crédito.

De acordo com a Anfavea, associação que representa as montadoras no Brasil, entre janeiro e maio deste ano, foram produzidos 40 mil 144 caminhões entre todas as marcas, queda de 31,3% em relação ao mesmo período do ano passado, quando saíram das linhas de montagem, 58 mil 402 caminhões.

Em relação aos ônibus, a queda de produção entre janeiro e maio de 2023 foi de 26,6%, com 7.590 unidades ante os 10 mil 340 chassis produzidos entre janeiro e maio de 2022.

