VÍDEO: Trens da linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade circulam com lentidão nesta terça (20)

Concessionária diz que trem apresentou falha na Estação Primavera Interlagos; passageiros esperam 30 minutos pelas composições

ARTHUR FERRARI

Um trem da linha 9-Esmeralda, administrada pela ViaMobilidade, apresentou falha na manhã desta terça-feira, 20 de junho de 2023, precisando ser esvaziado na Estação Primavera Interlagos às 5h02.

O problema afetou toda a linha, com passageiros esperando até 30 minutos por composições em outras estações.

Procurada pelo Diário do Transporte, a concessionária disse em nota que um novo trem atendeu aos passageiros da Estação Grajaú na sequência como estratégia operacional.

Já às 5h58 um passageiro passou mal dentro de um trem na altura da Estação João Dias, precisando ser atendido no local, o que acabou atrasando a partida da composição, que seguiu com intervalo de 13 minutos entre as estações Granja Granja Julieta e Osasco quando o intervalo para o horário é de 7 minutos, diz a ViaMobilidade.

A circulação de trens já foi normalizada na linha 9-Esmeralda.

Veja as notas:

Às 5h02 um trem apresentou falha de tração na altura da plataforma de Primavera Interlagos e precisou ser evacuado na estação. Uma nova composição atendeu aos passageiros na sequência. Como estratégia operacional, um novo trem foi enviado para atender a estacão Grajaú. A falha gerou um intervalo pontual maior entre as estações Grajaú e Primavera Interlagos. Operação normal na Linha 9-Esmeralda.

5h58 um passageiro apresentou mal súbito dentro de uma composição na altura da estação João Dias, precisou ser atendido e retirado da composição atrasando a partida. Esta viagem seguiu com intervalo de 13 minutos entre as estações Granja Granja Julieta e Osasco quando o intervalo para o horário é de 7 minutos. Neste momento o intervalo segue normalizado na linha 9 – Esmeralda.

