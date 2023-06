Transporte coletivo de Blumenau (SC) recebe dez novos ônibus com ar-condicionado

Frota climatizada aumenta para 31 na cidade; outros 21 veículos receberão o equipamento com investimento de R$ 1,5 milhão

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Blumenau (SC) anunciou medidas significativas relacionadas ao transporte coletivo durante uma coletiva de imprensa na tarde de segunda-feira, 19 de junho de 2023.

Durante a coletiva, o prefeito Mário Hildebrandt informou sobre o progresso das instalações de ar-condicionado na frota de ônibus da cidade. Desde o início do projeto em janeiro de 2023, Blumenau já possui 16 veículos operando com sistemas de climatização, enquanto outros dois estão em processo de instalação. No total, o projeto prevê equipar 21 veículos com ar-condicionado, representando um investimento de R$ 1,5 milhão.

Também foi anunciada a chegada de dez novos ônibus com sistemas de climatização de fábrica, elevando o número total de ônibus com essa funcionalidade para 31 na cidade. Essa medida visa garantir o conforto dos passageiros durante os períodos de altas temperaturas, especialmente no verão. Esses novos veículos, que se juntarão à frota existente de 191 veículos, apresentam uma característica adicional: estão em conformidade com o padrão “Euro 6” de emissões.

“O padrão ‘Euro 6’ pode ser resumido como um conjunto de regulamentações que visam reduzir as emissões de poluentes de veículos a diesel. Regulamentado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), esse padrão cumpre várias exigências do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, alinhando esses ônibus aos que já operam na Europa”, explica Alexandro Fernandes, Secretário da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT).

Os primeiros novos ônibus devem chegar à cidade no final de agosto e serão alocados em rotas de alta demanda, especialmente aquelas que servem como principais artérias de transporte da cidade, como as linhas 10 (via Rua São Paulo), 11 (via Rua Dois de Setembro), 12 (via Escola Agrícola), 15 (via Ponte Tamarindo), 30 (via Governador Jorge Lacerda), 31 (via Rua dos Caçadores), 32 (via Água Verde), 80 (via Pedro Zimmermann) e 81 (via Gustavo Zimmermann). Cada ônibus tem capacidade para transportar 85 passageiros, o que somará um total de 150 novas viagens diárias ao sistema de transporte, de forma gradual.

Durante a coletiva, também foi anunciada uma campanha realizada pela BluMob para promover o uso de seu aplicativo, que permite o acompanhamento em tempo real da localização dos ônibus na cidade. Além disso, uma parte da receita gerada pelo sistema de estacionamento Área Azul será destinada a um novo Fundo Municipal de Transporte Urbano. Com o intuito de melhorar a segurança nos ônibus, o prefeito Hildebrandt também revelou planos de instalar três câmeras de vigilância em cada veículo, a partir de agosto.

“Nossa frota possui uma média de aproximadamente cinco anos e meio. Em outras palavras, o ônibus mais antigo em circulação data de 2017. Esse é um número impressionante em comparação com os padrões convencionais e outras cidades. Estamos comprometidos em fornecer melhorias e avanços contínuos para nossos passageiros. Na verdade, estamos explorando a possibilidade de reduzir ou até mesmo eliminar a tarifa de ônibus aos domingos. Essas iniciativas, juntamente com outras em consideração, visam manter e aprimorar nosso sistema de transporte público, que é essencial para uma cidade como Blumenau”, concluiu o prefeito Mário Hildebrandt.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte