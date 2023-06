Sindicato de motoristas da Paraíba protesta por equiparação salarial em frente a garagem da Guanabara em Bayeux (PB)

Empresa diz em nota que reivindicação carece de fundamento legal, e ressalta que ofereceu correção salarial acima do INPC na renovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024

ALEXANDRE PELEGI

Na manhã desta terça-feira, 20 de junho de 2023, os motoristas de ônibus do transporte rodoviário do estado da Paraíba realizaram uma manifestação em frente à garagem da Guanabara em Bayeux, cidade da região metropolitana de João Pessoa (PB).

Os trabalhadores bloquearam a saída dos ônibus como forma de protesto, reivindicando equiparação salarial com os colegas da base do Ceará.

Em nota, o Grupo Guanabara afirma que a pauta de igualdade de salários defendida pelo sindicato da categoria dos motoristas da Paraíba usa como referência a Convenção Coletiva de Trabalho do Ceará 2023/2024.

De acordo com a empresa de transporte, as regras normativas são diferentes, e se aplicam única e exclusivamente às empresas que operam na área de abrangência do sindicato dos motoristas daquele Estado.

Leia a nota na íntegra:

Sobre a manifestação do sindicato dos motoristas na garagem da Guanabara em Bayeux/PB, ocorrida hoje e que impediu a saída dos ônibus, vindo a gerar atrasos e prejudicar os usuários, temos a esclarecer que trata-se de uma manifestação sem fundamento legal, pois a Guanabara, nesta fase de negociação para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024, ofereceu correção salarial acima do INPC, o que mantém o salário dos motoristas e demais funcionários acima do praticado na Convenção Coletiva de Trabalho vigente no Estado da Paraíba, e acordos coletivos firmados com outras empresas de transportes de passageiros que operam no mesmo seguimento.

Ocorre que a campanha de igualdade salarial defendida pelo sindicato da categoria dos motoristas da Paraíba, tem por objetivo utilizar como referência de igualdade a CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO CEARÁ 2023/2024, cujas regras normativas se aplicam única e exclusivamente às empresas de transporte rodoviário de passageiros que operam na área de abrangência do sindicato dos motoristas do Estado do Ceará.

Por fim, a Guanabara continua aberta às negociações e reitera a necessidade de manutenção do respeito e harmonia durante as tratativas.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes