Prefeitura do Rio de Janeiro realiza repasse de R$ 10 milhões para o BRT

Valor faz parte da compensação tarifária, sendo repassado da mesma forma como para as concessionárias de ônibus



WILLIAN MOREIRA



O sistema de Bus Rapid Transit (BRT) do Rio de Janeiro recebeu nesta terça-feira, 20 de junho de 2023, o repasse de R$ 10,1 milhões (R$ 10.188.107,22) por parte da Prefeitura.



Este valor faz parte da compensação tarifária entre a passagem paga pelo usuário e o valor real cobrado no embarque.



A Companhia Municipal de Transportes Coletivos (CMTC), apesar de ser uma empresa pública, não é auto suficiente e por essa razão recebe o repasse financeiro.



Como mostrou o Diário do Transporte, as empresas de ônibus receberam na segunda (19), também o seu pagamento via subsídio.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte