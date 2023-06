Prefeitura de Caraguatatuba (SP) inicia obras de revitalização do Terminal Rodoviário da cidade

Local recebeu pintura nos muros, na cerca da plataforma de embarque e no telhado

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, por meio da Secretaria de Administração, iniciou o projeto de revitalização do Terminal Rodoviário da cidade, com o Departamento de Serviços Auxiliares e Logística Operacional tendo assumido a responsabilidade pela pintura dos muros, da cerca da plataforma de embarque e do telhado do local.

Além do Terminal Rodoviário, as revitalizações já foram concluídas na base da Defesa Civil, localizada no Jardim Jaqueira, e da UBS “Ademir Reis”, situada em Perequê-Mirim.

De acordo com a prefeitura, a iniciativa de reformas teve início em setembro de 2021, com o objetivo de preservar e valorizar o patrimônio da cidade.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte