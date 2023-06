Mulher atropelada por ônibus de São Paulo pede indenização de R$ 20 mil. TJ concede “Justiça Gratuita” e determina que testemunhas sejam ouvidas

Vítima ficou dois dias na UTI por causa de politraumatismo com concussão cerebral

ADAMO BAZANI

Uma mulher que foi atropelada por um ônibus da empresa Viação Santa Brígida, na Rua da Consolação, região central da capital paulista, entrou na Justiça e pede uma indenização de R$ 20 mil por danos morais.

Em decisão publicada nesta terça-feira, 20 de junho de 2023, o juiz Guilherme Ferfoglia Gomes Dias, da 25ª Vara Cível do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo), acatou os argumentos da defesa da mulher para prosseguimento da ação e concedeu “Justiça Gratuita” para a vítima.

Além disso, determinou que testemunhas sejam ouvidas.

O atropelamento ocorreu por volta de 8h (7h57) do dia 1º de junho de 2022.

A mulher provou que ficou internada por vários dias, sendo dois deles em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por causa de politraumatismo com concussão cerebral e fratura na coluna.

A empresa de ônibus alegou no processo que a vítima foi culpada porque o semáforo estava aberto para o coletivo, diz que a mulher saiu correndo da calçada para a via e que ela disse no Boletim de Ocorrência que não se recordava sobre o semáforo.

“afirma que o condutor do ônibus estava em velocidade compatível com a via; que, no momento em que realizou a conversão à esquerda, a sinalização semafórica era favorável a ele; que adotou todas as cautelas para realizar a conversão; que o motorista foi surpreendido pela autora, quando ela saiu correndo do passeio público para atravessar a via da esquerda para a direita, sem observar a sinalização semafórica favorável aos veículos; que o motorista acionou o sistema de freio do ônibus para minimizar os danos; que a autora relatou no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar de São Paulo não se recordar se o semáforo estava aberto quando foi atingida pelo ônibus; que caracterizada a culpa exclusiva da autora”

Justamente por causa dessa dúvida sobre a questão do semáforo que o juiz determinou que as testemunhas sejam ouvidas por meio de audiência virtual.

Fixo como ponto controvertido a caracterização (ou não) da culpa do motorista do ônibus da requerida, em especial, para que se verifique se, no momento do atropelamento, a sinalização semafórica era favorável à autora ou ao condutor do ônibus da requerida. Para a solução do ponto controvertido entendo indispensável a produção de prova oral, razão pela qual defiro o pedido de realização de audiência para oitiva das testemunhas arroladas pelas partes (fls.92 e 94).A princípio, não vislumbro qualquer óbice para que a audiência seja realizada por videoconferência, para fins de oitiva das testemunhas arroladas

O Diário do Transporte procurou a Santa Brígida.

O lado da empresa no processo, no entanto, foi publicado.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes