Motociclista morre em acidente com ônibus na Zona Sul de São Paulo

Trânsito e atendimento de linhas do transporte coletivo na região são afetadas



WILLIAN MOREIRA



Um acidente entre motocicleta e ônibus causa a interdição de parte da Estrada do Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo, na noite desta terça-feira, 20 de junho de 2023.



De acordo com a PM e Bombeiros, o motociclista morreu na colisão com o coletivo.



Unidades do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram enviadas ao local para prestar o atendimento. Segundo a corporação, o óbito foi constatado no local.



Em razão da interdição da via, o trânsito nas imediações é prejudicado, inclusive a operação de linhas municipais e intermunicipais de ônibus.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.



Willian Moreira para o Diário do Transporte