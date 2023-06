Acidente entre ônibus e moto deixa homem ferido na manhã desta terça (20), na Zona Norte

Colisão aconteceu na Av. Imirim com a Rua do Engenho, próximo ao Terminal Cachoeirinha; vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro

ARTHUR FERRARI

Um acidente entre um ônibus municipal de São Paulo, que pertence à concessionária Sambaíba, e uma moto, deixou um motociclista ferido na manhã desta terça-feira, 20 de junho de 2023.

De acordo com a SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento do sistema de transporte coletivo na cidade de São Paulo, o Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) da gerenciadora apura a ocorrência que aconteceu às 7h40 na Av. Imirim com a Rua do Engenho, Cachoeirinha, no sentido bairro.

O coletivo pertence à linha 148P/10 Pedra Branca – Metrô Barra Funda.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro São Camilo, em Santana.

Veja a nota da SPTrans na íntegra:

O Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) da SPTrans está apurando a ocorrência das 7h40 desta terça-feira (20), na Av. Imirim com a Rua do Engenho, Cachoeirinha, no sentido bairro, envolvendo o ônibus de prefixo 22.283, da linha 148P/10 Pedra Branca – Metrô Barra Funda, da concessionária Sambaíba. Um boletim de ocorrência (BO) será registrado.

A SPTrans trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e, desde março, realizou medidas como a intensificação da fiscalização dos itens de segurança, a atualização do treinamento dos mais de 30 mil motoristas e a determinação de lacres que impeçam a violação dos bloqueadores de porta.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte