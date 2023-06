VÍDEO: Estação Barra Funda tem tumulto na tarde desta segunda-feira (19)

Passageiros ficaram assustados e as causas ainda estão sendo apuradas



WILLIAN MOREIRA



Pouco antes das 18h desta segunda-feira, 19 de junho de 2023, um tumulto foi registrado na estação Palmeiras-Barra Funda, na área de atendimento da Linha 3-Vermelha do Metrô.



De acordo com relatos de pessoas nas redes sociais, um homem negro teria sido enforcado por três agentes de segurança da companhia.



A ação causou revolta em várias pessoas que partiram para cima dos seguranças e um reforço foi solicitado no local.

Nos vídeos compartilhados em aplicativos de mensagens e redes, foi falado em suposto racismo, porém isto não foi confirmado, uma vez que a ocorrência ainda está em andamento. O Metrô nega.



Foi necessário o uso de gás pimenta para afastar parte das pessoas que protestavam perto das catracas.

Em nota, o Metrô diz que os seguranças detiveram um homem que vendia de forma ilegal bilhetes de passagens e que durante a abordagem, ainda de acordo com a companhia, o rapaz teria agredido os agentes.

Na tarde desta segunda-feira (19), na estação Palmeiras-Barra Funda, um homem que vendia ilegalmente bilhetes foi abordado por agentes de segurança do Metrô. Durante a abordagem, o vendedor clandestino agrediu os agentes e precisou ser contido. A Polícia Militar foi acionada e o encaminhou para a Delegacia de Polícia onde está sendo registrado o boletim de ocorrência. Todas as ações da equipe de segurança são avaliadas e se algum excesso for identificado, os funcionários passam por reorientação ou até sanção disciplinar. O Metrô reforça ainda que a venda ilegal de bilhetes é crime e pede a colaboração dos passageiros em não incentivar essa prática.



Willian Moreira para o Diário do Transporte