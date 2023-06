Viação Águia Branca celebra o São João promovendo atrações nas rodoviárias de Salvador (BA) e Petrolina (PE) nos dias 22 e 23 de junho

Ônibus temático, decoração nas agências e música típica com trio de Forró atraem passageiros

Marca entra no clima com ônibus temático, decoração nas agências e música típica; passageiros também vão ganhar guloseimas típicas e cupons de desconto

No mês de junho, a Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, convida os viajantes a embarcarem nas festividades do São João, evento que representa o Nordeste do país como nenhuma outra, com apresentações de forró nas rodoviárias de Salvador e Petrolina. Ação acontecerá nos dias 22 e 26 de junho. Além disso, a marca preparou cupons, brindes e doces típicos, para os passageiros que visitarem as agências localizadas nas rodoviárias de Salvador, Aracaju, Petrolina, Itabuna, São Paulo (Terminal Tietê) e Vitória da Conquista.

Além dessas ações, a Águia Branca criou uma campanha para celebrar o período, com peças que circulam na internet, no rádio e nas rodoviárias trazendo as cores, os símbolos e a alegria do São João. Diversas agências espalhadas pelo Brasil estão decoradas de maneira especial para receber os passageiros no clima da festa e, a partir do dia 16 de junho, um ônibus especial customizado com uma arte exclusiva circulará nas linhas Salvador x Petrolina, Salvador x Ilhéus e Salvador x Itabuna.

Ainda neste período, as rodoviárias receberão a cabine itinerante da Águia Branca, que faz parte da campanha de reposicionamento de marca da empresa, cujo mote é “Quando você vai ao encontro do que o seu coração deseja, grandes histórias acontecem”. A cabine convida os clientes a compartilharem momentos vividos com a marca, com o objetivo de conhecer histórias de encontros e reencontros. Os participantes desta ação concorrerão a brindes e a cupons de descontos.

Para aproveitar as celebrações mais animadas do São João, o passageiro pode comprar suas passagens antecipadas por meio do site da Viação Águia Branca, de uma das agências físicas ou do Zap Passagens, sistema de venda assistida via WhatsApp.

PROGRAMAÇÃO DO TRIO DE FORRÓ

Rodoviária de Salvador

22/06 – 19:30 às 22:30

Rodoviária de Petrolina

26/06 – 19:00 às 22h

