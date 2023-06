Serviços de manutenção alteram a circulação dos trens das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda nesta segunda (19)

Mudanças no atendimento acontecem fora do horário de pico



WILLIAN MOREIRA



A ViaMobilidade informou que nesta segunda-feira, 19 de junho de 2023, dará continuidade aos trabalhos de manutenção nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda.



Em determinados horários a operação acontecerá com maiores intervalos. Veja a seguir as mudanças:



Linha 8-Diamante: das 9h30 às 15h30, intervalos de 16 minutos entre as estações Júlio Prestes e Palmeiras-Barra Funda.



Linha 9-Esmeralda: das 23h até o término da operação comercial, intervalos de 17 minutos em toda a linha, de Osasco a Bruno Covas/Mendes-Vila Natal.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte