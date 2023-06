Projeto de Lei pretende instituir integração tarifária temporal fora dos terminais de ônibus do transporte coletivo de Curitiba (PR) como direito dos passageiros

Objetivo é aumentar número de locais onde usuários podem fazer baldeações ou troca entre veículos, terminais e estações tubo sem necessidade de pagamento de outra passagem

ARTHUR FERRARI

Após ser apresentado pelo vereador de Curitiba (PR) Dalton Borba, o Projeto de Lei que visa instituir a integração tarifária temporal fora dos terminais de ônibus como direito do passageiro que utiliza o sistema de transporte coletivo da capital vai tramitar sem parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal.

A votação terminou empatada, foram quatro votos contrários, ou seja, a favor do arquivamento do PL, e quatro a favor do parecer apresentado pelo vereador Angelo Vanhoni, que disse que o projeto aborda a temática do transporte coletivo, tratando-se de um direito fundamental e social, que incluiu o direito à cidade e a mobilidade urbana, previstos na lei 12.587 de 2012.

De acordo com o autor do projeto, Dalton Borba, o projeto atende às demandas de mobilidade urbana e inclusão social. “A baldeação é um direito do cidadão usuário do transporte coletivo. O transporte coletivo é sempre um assunto emblemático, já se passaram 10 anos das manifestações de junho de 2013. Os protestos que começaram por conta do aumento do preço das tarifas do transporte coletivo acabaram revelando o descontentamento da população com a classe política, com os problemas crônicos do país nas áreas da saúde e da educação. Não é só a questão dos vinte centavos do aumento da tarifa, é uma questão de mobilidade urbana e inclusão social”, diz.

Segundo o texto do projeto, o objetivo é aumentar os pontos onde o cidadão pode fazer a baldeação ou troca entre os ônibus, terminais e estações tubo sem a necessidade de pagar mais uma passagem.

Atualmente, Curitiba conta com apenas 72 opções de integração temporal, como apontam dados da URBS (Urbanização Curitiba).

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte