Prefeitura do Rio de Janeiro realiza novo repasse de subsídios para empresas de ônibus

Valor de pouco mais de R$ 31 milhões faz parte de acordo sobre a compensação tarifária



WILLIAN MOREIRA



A Prefeitura do Rio de Janeiro informou por meio do Diário Oficial desta segunda-feira, 19 de junho de 2023, que realiza novo pagamento de subsídios para os consórcios do transporte coletivo.



No valor total de R$ 31.184.273,06, o montante é dividido entre os consórcios Santa Cruz, Intersul, Internorte e Transcarioca.



O repasse faz parte de um acordo de compensação entre a diferença da tarifa pública, aquela paga pelo usuário, e a tarifa de remuneração, que é o valor real da passagem de embarque.



Veja a seguir o destinado para cada grupo de empresas:

Consórcio Transcarioca: R$ 7.870.920,10



Consórcio Santa Cruz: R$ 6.880.089,44



Consórcio Internorte: R$ 11.361.031,55



Consórcio Intersul: R$ 5.072.231,97





Willian Moreira, para o Diário do Transporte