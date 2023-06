Festas do mês de Junho aumentam o fluxo de passageiros para o Nordeste

Data aumenta a procura pelo transporte rodoviário com destino às principais cidades da região

LUANA COUTINHO

Durante o mês junho, o transporte rodoviário registra aumento na procura por destinos da região Nordeste do país, isso em razão das grandes festas juninas realizadas em diversas cidades.

O Grupo Guanabara atende a maior malha rodoviária do Nordeste e oferece uma grande diversidade de destinos na região, como as cidades onde acontecem as maiores festas: Campina Grande (PB), Patos (PB), Caruaru (PE), Petrolina (PE), São Luís (MA), Mossoró (RN), Salvador (BA), Lençóis (BA), Macaúbas (BA) e Palmeiras (BA).

Para atender todos os passageiros que procuram por estes destinos, a empresa irá disponibilizar ônibus extras, de acordo com a demanda.

Na Paraíba, epicentro das festas de São João no Nordeste, a Guanabara, irá patrocinar, neste ano, o São João de Patos. Considerada uma das festas mais tradicionais da região, o evento acontece de 19 a 23 de junho, no Terreiro do Forró. Como patrocinadora oficial, a Guanabara irá promover ações inovadoras visando divulgar os seus serviços e intensificar o relacionamento com os clientes.

A Guanabara é a responsável pelo transporte intermunicipal de passageiros na Paraíba, levando pessoas de diversas cidades ao principais locais de festejos juninos. A empresa atende, ainda, mais de dois mil destinos em todo o Brasil.

Integram o Grupo Guanabara as empresa UTIL, Real Expresso, Rápido Federal, Sampaio e Brisa, que passaram por unificação de marcas, em 2022, para seguir a nova estratégia de posicionamento de mercado do grupo.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte