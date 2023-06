Expresso Adamantina anuncia 12 ônibus para renovação de frota

Veículos são para linhas intermunicipais do interior paulista e no Mato Grosso do Sul. Em março, a empresa recebeu sete Double Decker

ADAMO BAZANI

A Expresso Adamantina, com sede no interior paulista, anunciou nesta segunda-feira, 19 de junho de 2023, que recebeu um lote de 12 ônibus que fazem parte do plano de renovação de frota 2023. Os veículos seminovos são do modelo Paradiso New G7 1200 da Marcopolo para operar em mercados do interior de São Paulo e cidades do Mato Grosso do Sul.

A empresa promete com estes veículos, “ganhos expressivos em tecnologia e conforto na operação nessas regiões”.

Os veículos são configurados com 46 poltronas semileito dotados de descansa pés, banheiro e ar condicionado. Os ônibus receberam a nova pintura da empresa, com predominância da cor branca na carroceria e detalhes em coral e cinza.

“Essa frota dará mais qualidade e conforto aos nossos clientes, especialmente nas ligações intermunicipais como Presidente Prudente e Ribeirão Preto, no interior paulista, e nas linhas partindo de Campo Grande para Três Lagoas, Aparecida do Taboado e Naviraí, no Mato Grosso do Sul”, destaca o diretor executivo do Grupo Adamantina, Lincon Lourenço, em nota.

A empresa aguarda ainda a chegada de mais oito ônibus para completar a renovação de frota de 2023. Em março desse ano, a operadora recebeu sete veículos Double Decker, que passaram a operar nas linhas interestaduais ligando São Paulo – Cuiabá (MT) e Rio de Janeiro – Campo Grande (MS).

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes