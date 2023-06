Empresas de transporte urbano de Petrópolis (RJ) contratam novos profissionais

Companhias como Turp Transporte, Petro Ita, Cidade das Hortênsias e Cidade Real estão contratando

VINICIUS DE OLIVEIRA

As empresas Turp Transporte, Petro Ita, Cidade das Hortênsias e Cidade Real, que atuam no sistema de transporte urbano de passageiros em Petrópolis (RJ), estão contratando profissionais para vagas de emprego.

Os cargos variam desde motorista, auxiliar de manutenção, mecânico até jovem aprendiz, disponíveis para todos os gêneros e pessoas com deficiência.

Na Turp Transporte, as funções em aberto são para motorista, auxiliar de manutenção, que tenha, no mínimo, seis meses de experiência, e também mecânico montador, que tenha experiência em montagem de câmbio, diferencial e motor.

Interessados podem enviar o currículo pelo e-mail vagas@turp.com.br.

Já a Petro Ita busca novo mecânico diesel e motorista. Neste caso, os profissionais devem enviar as informações para o e-mail rh@petroita.com.br ou deixar o currículo na portaria da empresa, que fica localizada na Rua Coronel Veiga, 1.157 – Centro, como também na sala das operadoras, no Terminal Centro.

A Cidade das Hortênsias também procura novos motoristas, que podem enviar o currículo para o e-mail vagas.rhpetropolis@gmail.com ou para a garagem da empresa, localizada na Estrada do Carangola, 1.355 – Carangola, ou deixado no Terminal Itamarati.

Por fim, a Cidade Real recebe novos currículos para o banco de talentos, considerando que as vagas em aberto são para funções como motorista, auxiliar de tráfego, administrativo, manutenção e jovem aprendiz. Interessados necessitam enviar as informações para o e-mail recrutamento@cidaderealtransportes.com.br, deixar com os fiscais da empresa nos terminais do Bingen ou do Centro, ou entregar diretamente na garagem da operadora, localizada na Estrada do Independência, 948.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte