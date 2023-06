Trens da Supervia não param em diversas estações neste domingo (18)

Alterações ocorrem por obras e manutenções; Também há necessidade de transferência entre trens

ADAMO BAZANI

Por causa de obras e manutenções, diversas estações da SuperVia ficam fechadas em parte deste domingo, 18 de junho de 2023.

Entre as estações em que não há atendimento estão: Piedade, Méier, Engenho Novo, Sampaio e Riachuelo.

Também ocorre alteração nas partidas da Central do Brasil para Japeri e a necessidade de transferência entre trens em Mercadão de Madureira

Alteração nas partidas da Central do Brasil para Japeri

Neste domingo (18/06), das 8h às 19h, trens com destino a Japeri darão partida das linhas E e D na estação Central do Brasil.

Trens não farão parada nas estações Méier, Engenho Novo, Sampaio e Riachuelo

No domingo (18/06), das 8h às 19h, faremos serviços de manutenção de rede aérea e os trens sentido Central do Brasil não farão parada nestas estações. Os clientes interessados nestas estações, deverão desembarcar na estação São Francisco Xavier e realizar a transferência para trens com destino a Japeri ou Santa Cruz.

Trens não farão parada na estação Piedade

Ainda no domingo (18/06), das 8h às 19h, faremos serviços de manutenção de rede aérea e os trens sentido Central do Brasil não farão parada nesta estação. Os clientes interessados no local, deverão desembarcar na estação Olímpica de Engenho de Dentro e realizar a transferência para trens com destino a Japeri ou Santa Cruz.

Transferência entre trens em Mercadão de Madureira

No domingo (18/06), das 9h às 17h, faremos serviços de manutenção na via e por este motivo, os clientes precisarão realizar troca de composição na estação Mercadão de Madureira para seguir até os terminais.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes