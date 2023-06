Serviço 710 da CPTM é suspenso neste domingo (18) e passageiros devem trocar de trem na estação da Luz

Motivo é a realização de obras e serviços de manutenção

ADAMO BAZANI

Neste domingo, 18 de junho de 2023, não funciona o Serviço 710 da CPTM, que permite viagens entre as Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM sem a necessidade de troca de trens na Estação Brás para a realização de obras de manutenção. Na segunda-feira (19), o serviço volta ao normal.

Segundo a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), durante toda a operação comercial, as composições que saem de Jundiaí e Rio Grande da Serra têm como destino a Estação da Luz e é necessária a baldeação para a mudança entre as linhas.

Os trens da Linha 7-Rubi chegam e partem da Estação da Luz pela plataforma 2 e os trens da Linha 10-Turquesa utilizam a plataforma 1.

A estatal explica que neste período, serão realizados serviços como manutenção da rede aérea e testes dos cabos das obras da Estação Palmeiras-Barra Funda, além dos lançamentos de cabos de sinalização entre as Estações Tamanduateí e Ipiranga, na Linha 10-Turquesa.

Ainda de acordo com a companhia, a interrupção do serviço é necessária para garantir que os trens circulem dentro do intervalo médio previsto para os sábados após as 21h e domingos durante toda a operação comercial, de até 35 minutos. O intervalo é válido para todas as cinco linhas da CPTM.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes