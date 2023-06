Prefeitura de São José dos Campos (SP) promove circuito educativo sobre trânsito para estudantes da rede municipal

Alunos assistiram peça de teatro e colocaram aprendizados em prática

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de São José dos Campos (SP), em conjunto com a Fundação Mapfre, promoveu na última semana o projeto “Na Pista Certa”, para mais de 1500 alunos da rede municipal de educação.

De acordo com a prefeitura, durante uma semana os estudantes de quatro escolas de ensino fundamental 1 da região sul participaram de uma série de atividades recreativas e educativas sobre segurança viária em um espaço imersivo, com estrutura itinerante.

Em uma carreta com plataforma, os estudantes assistiram a uma peça de teatro sobre segurança no trânsito, e ao saírem participam de forma “prática”, no papel de motoristas, de um circuito de trânsito, aplicando as regras aprendidas na peça através de bicicletas e velotrols.

“Eu fiquei feliz com o conhecimento que eles já têm e percebi que eles gostaram muito da atividade e seguiram todas as regras. Todo conhecimento é válido e no trânsito ainda mais, pois envolve outras vidas. Então desde pequeno tendo essa consciência de seguir as regras do trânsito, irão levar para vida.”, diz Paula Beltram Teixeira de Moraes, orientadora da Emefi José Frederico, que acompanhou os estudantes nas atividades.

Participaram das atividades, alunos das escolas Maria Gomide Santos de Souza, no Jardim Morumbi; Prof. Edwaldo F. G. Santana, no Jardim América; Profª Henriqueta Costa Porto no Parque Industrial e a Emefi José Frederico Marques, do Campo dos Alemães.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte