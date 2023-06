Linha 401 do transporte coletivo de Vinhedo (SP) sofre desvio nesta segunda (19)

População solicitou itinerário que a leve para área central do município

VINICIUS DE OLIVEIRA

A partir desta segunda-feira, 19 de junho de 2023, a linha 401 do transporte coletivo de Vinhedo (SP) sofrerá alteração na grade horária.

O ônibus que possui o trajeto do bairro Caixa D’água até a Rodoviária passará pelos condomínios Santa Fé e Chácaras do Lago no primeiro horário, às 05h.

A mudança é um pedido da população, que busca ir à área central do município.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte