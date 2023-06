Transporte público de Manaus (AM) recebe 22 novos ônibus

Entrega dos veículos foi realizada pelo prefeito nessa sexta-feira (16)



WILLIAN MOREIRA



O transporte público de Manaus (AM) ganhou nessa sexta-feira, 16 de junho de 2023, 22 novos ônibus para atender diferentes linhas da cidade. A entrega aconteceu na parte da tarde com a presença do prefeito, David Almeida.



A previsão da prefeitura é de receber 150 novos ônibus este ano, dando continuidade ao processo de renovação dos veículos antigos por outros zero quilômetro.



“Conforme o compromisso assumido, estamos entregando 22 ônibus de um total de 150 que nós vamos colocar no sistema ainda este ano. Deste número, teremos 12 elétricos. Esses ônibus que estão sendo apresentados foram contratados pela empresa Veja, de um total de 40. Já colocaremos à disposição da população na próxima semana, totalizando 272 novos ônibus na nossa gestão. Desses, aproximadamente 250 com ar-condicionado. Esses ônibus vão se juntar aos que já foram entregues para que possamos assim melhorar a qualidade do transporte público da cidade de Manaus, dando conforto e segurança à população e aos trabalhadores do transporte coletivo rodoviário”, enfatizou Almeida.



Estes veículos são do modelo convencional e possuem ar-condicionado, câmeras de segurança e rampa de acesso para cadeirantes, equipados com suspensão pneumática e montados na carroceria Marcopolo e serão operados pela empresa Vega Transportes Coletivos.



Atualmente Manaus conta com uma frota total de 1.144 ônibus distribuídos em 218 linhas para atender diariamente 500 mil pessoas.



Willian Moreira para o Diário do Transporte