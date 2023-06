Obras na Rua Urupê, em São José dos Campos (SP), desviam linhas de ônibus neste domingo (18)

Via será parcialmente interditada das 8h às 17h; serviços também desativam alguns pontos de parada

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de São José dos Campos (SP) anunciou que neste domingo, 18 de junho de 2023, diversas linhas do transporte coletivo municipal serão desviadas durante obras na Urupê, na altura do cruzamento com a rua Scorpius, sentido Jardim Satélite, que será parcialmente bloqueada das 8h às 17h.

No local serão feitos serviços de interligação da rede de água e esgoto de um novo edifício que é construído.

Vale ressaltar que a interdição irá afetar somente as faixas de rolamento na subida para o Jardim Satélite, com a faixa de rolamento sentido Parque Industrial permanecendo liberada para o tráfego.

De acordo com a prefeitura, todas as linhas de ônibus que passam pelo local das obras serão desviadas pela rua Rosário, rua Galícia e avenida Perseu, seguindo seus itinerários normalmente.

Já as linhas que vêm da rua Mar Del Plata, acessando a rua Rosário, seguirão em frente para pegar o desvio. Os coletivos que vêm da av. Guadalupe deverão acessar a rua Mar Del Plata e seguir pela rua Rosário, com as linhas que passam pela rua Mar Del Plata, devem seguir até a rua Rosário para pegar o desvio.

Os passageiros do transporte coletivo devem ficar atentos a desativação de alguns pontos de ônibus. O embarque das linhas 117, 307B e 310, deverão embarcar em um ponto provisório, localizado na rua Rosário, próximo à esquina com a rua Andorra.

Para embarcar nas linhas 230, 300, 303 e 314, os usuários devem utilizar o ponto de ônibus ao lado oposto da mesma via. Já para o embarque nas linhas 117, 307B e 310, haverá um ponto provisório na rua Rosário, próximo à esquina com a rua Andorra. Para embarcar na linha 122, foi instalado um ponto na rua Mar del Plata, número 230.

Confira as linhas de ônibus com desvios:

117 (Morumbi/ Aquárius)

122 (Altos de Santana/Parque Industrial)

230 (Vila do Tesouro/ Jd.Colonial)

300 (Alimentadora Colonial/ Ch. Reunidas)

303 (Colonial/ Rodoviária)

307B (Alimentadora Morumbi/ Satélite-Via Av. Andrômeda)

310 (Residencial União – Via Jd. Oriente /Terminal Central)

314 (Ch. Reunidas/Terminal Central)

Linha do transporte alternativo 31 (Campo dos Alemães -Via Morumbi/ Olímpio Catão).

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte