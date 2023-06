Motoristas do transporte coletivo de Goiânia alertam para greve após fracasso em reunião de conciliação

Categoria alega que está sem reajuste salarial há dois anos, e negociações não avançaram

ALEXANDRE PELEGI

Os motoristas do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia (GO) alertam que poderão entrar em greve nos próximos dias.

O aviso foi dado nessa sexta-feira, 16 de junho de 2023, pelo presidente do Sindicoletivo (Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Goiânia), após reunião no Ministério Público do Trabalho com a presença de representantes do SET (Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Goiânia)

Um novo encontro será realizado na próxima semana, e se o impasse persistir a categoria poderá cruzar os braços.

O motivo do impasse é a falta de reajuste salarial da categoria por mais de dois anos, diz o presidente do Sindicoletivo, Carlos Santos.

A proposta do SET aos motoristas foi de reajuste salarial linear de 5%.

Em entrevista à imprensa regional Carlos Santos garantiu que há risco iminente de greve. Ele afirmou que a data base da categoria é 1º de março, e desde janeiro a negociação com as empresas não tem resultado em propostas viáveis.

NOTA

O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano e Passageiros de Goiânia (SET) informa que está em tratativa para negociação salarial junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT-GO) e representantes do sindicato da categoria.

Reforça que valoriza a categoria e cumpre com os acordos firmados. Como exemplo, durante o ápice da pandemia por Covid-19, as concessionárias mantiveram os postos de trabalho e chegaram a um acordo do reajuste salarial, na época, com ganho real para os profissionais.

Tão logo as negociações sejam finalizadas, vai se posicionar publicamente sobre o tema.

SET

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes