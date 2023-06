Maricá (RJ) reforça linhas do transporte público por causa de obras de construção de viaduto a partir de segunda (19)

Trânsito sofrerá impactos com bloqueio de retorno na RJ-106; prefeitura estimula uso dos ônibus vermelhinhos, que terão reforço para manter regularidade do atendimento

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura de Maricá pede aos moradores que utilizem o transporte público para diminuir o impacto no trânsito com as obras do viaduto que está sendo construído na saída do bairro Flamengo, no cruzamento da Rodovia Amaral Peixoto com a RJ-114.

As intervenções da nova etapa da obra começam nesta segunda-feira, 19 de junho de 2023.

Nesse dia, o retorno de acesso aos veículos que estão na RJ-106 ou saindo da Av. Roberto Silveira (Flamengo) em direção a Inoã, precisará ser bloqueado. Os condutores terão que utilizar uma faixa paralela, atualmente utilizada apenas para o acesso ao bairro de Ubatiba e à cidade de Itaboraí.

O secretário Marcinho da Construção pede a colaboração da população para reduzir o fluxo intenso de veículos no local dando prioridade aos vermelhinhos, coletivos da frota do transporte Tarifa Zero da cidade.

Como as viagens podem ser mais demoradas por conta da alta demanda, a EPT (Empresa Pública de Transportes) vai disponibilizar ônibus vermelhinhos reservas para que a regularidade dos horários das linhas seja mantida.

Os motoristas de carros particulares devem evitar trafegar na via entre 7h e 9h e das 16h às 18h, horários de maior fluxo de veículos no local.

A construção faz parte de um projeto de reorganização viária que visa desafogar o trânsito na saída da cidade. O viaduto dá acesso ao município de Itaboraí, altura do Km 29 da RJ-106.

“O novo elevado terá um vão de aproximadamente 113 metros, com quatro faixas de rolamento (duas pistas de mão dupla), espaço para pedestres em uma área total de 136.000 m². A obra contempla ainda a duplicação da RJ-106 no trecho entre a Avenida Roberto Silveira, na entrada do bairro do Flamengo, até as proximidades do Condomínio Bosque dos Lordes, logo após o Condado, e a construção de uma rotatória no entroncamento da RJ-114. A intervenção abrange também urbanização com calçadas, canteiros, paisagismo, sinalização e iluminação de led”, diz a prefeitura.

