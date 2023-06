Manutenção programada altera circulação dos trens da ViaMobilidade neste final de semana, dias 17 e 18 de junho

Trabalhos na via aumentam o intervalo médio entre os trens nas linhas 8 e 9



WILLIAN MOREIRA



A ViaMobilidade, concessionária operadora das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens urbanos de São Paulo, informou que neste final de semana dos dias 17 e 18 de junho de 2023, o atendimento será diferenciado em determinados horários.



O motivo é a continuidade de serviços programados de manutenção, aumentando o tempo de espera entre os trens.



Na Linha 8-Diamante o atendimento será o normal para os dois dias conforme a grade de horários.



Já na Linha 9-Esmeralda, no sábado das 20h30 até meia noite, os intervalos serão de 12 minutos entre as estações Osasco e Jurubatuba e de 24 minutos entre Jurubatuba e Bruno Covas/Mendes-Vila Natal.



Para o domingo o intervalo médio será de 17 minutos durante todo o dia desde Osasco até Bruno Covas/Mendes-Vila Natal.



Willian Moreira para o Diário do Transporte