Entidade de empresas de ônibus urbano propõe gratuidade no transporte para pessoas em extrema pobreza, recursos para renovação da frota e nove mil quilômetros de faixas exclusivas

NTU, associação que reúne empresas do transporte coletivo, entregou um Programa Nacional de Mobilidade Urbana ao governo federal para contribuir para solução da crise do setor

ALEXANDRE PELEGI

Criar o Programa Bolsa Transporte vinculado ao CadÚnico, renovar a frota de ônibus do transporte coletivo urbano no país, dar prioridade ao transporte público na gestão do espaço viário e melhorar a governança dos sistemas de mobilidade urbana são os pilares de um amplo Programa Nacional de Mobilidade Urbana divulgado publicamente pela NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos) nesta semana.

O documento completo, com quase 80 páginas, parte da constatação que o modelo de financiamento do custeio do transporte público, baseado essencialmente na arrecadação da tarifa pública, se tornou uma das importantes causas do desequilíbrio econômico-financeiro dos sistemas de transportes públicos coletivos por ônibus em todo o país.

Na essência, o estudo elaborado pela NTU tem um “espírito colaborativo”, e parte da evidência de que a crise do transporte público coletivo por ônibus ainda persiste no país.

Nessa toada, a entidade que reúne centenas de empresas de ônibus que atuam nas principais cidades brasileiras, propõe que o governo federal assuma a coordenação da “reconstrução do transporte público coletivo urbano no país, em bases estruturais e sistêmicas mais sólidas e transparentes, com o fim de entregar à população um serviço de qualidade e inclusivo de que ela é merecedora”.

Apesar das propostas que faz, a entidade ressalta que o governo federal deve apoiar as duas medidas de caráter emergencial e estrutural que já avançam no Legislativo: a continuidade da proposta do recurso de R$5 bilhões anuais para cobertura da passagem do idoso, e a continuidade da proposta que institui o Marco Legal do Transporte Público, em finalização no Ministério das Cidades.

Programa Nacional

Resumo Executivo do Programa Nacional

Em resumo as propostas que a NTU faz são as seguintes:

Criação do Programa Bolsa Transporte: visa permitir a inclusão, com gratuidade no transporte público, para 15 milhões de pessoas de 18 a 64 anos pertencentes ao Bolsa Família e residentes em cidades com transporte público regulamentado. O Diário do Transporte já antecipou esta proposta da NTU (Relembre).

O programa necessita de um aporte de R$7 bilhões a R$29 bilhões anuais, “dependendo da extensão que se dê ao benefício”. A associação estima que o aporte desse recurso mínimo como forma de subsídio beneficiará pessoas atualmente excluídas do transporte público, mas além disso vai permitir reduzir a tarifa pública para toda a população em 9,7%. Considerando os recursos para o PNAMI (subsídio à gratuidade do idoso), a redução pode ser de 16,7%.

A proposta está distribuída em três cenários, a depender dos recursos que poderão ser alocados pela União: gratuidade de viagem em um, dois ou quatro dias por semana.

Como contrapartida, a NTU propõe que municípios e estados contribuam com 20% dos recursos previstos no Bolsa Transporte.

Renovação da Frota de Ônibus no Brasil: Substituição de 31.286 ônibus antigos por ônibus novos, com o intuito de reduzir a idade média dos ônibus urbanos e de características urbanas em circulação no país, baixando da média atual de 7 a 8 anos para 5 anos. A proposta impacta significativamente a qualidade dos serviços para a população e para o meio ambiente.

Para concretizá-la, a associação estima investimento da ordem de R$ 23,3 bilhões, se a substituição for de ônibus de padrão Euro 3 para Euro 6, ou de R$28,8 bilhões, se 20% das substituições forem por ônibus elétricos.

Como sugestão para alavancar a proposta, a NTU propõe ao governo federal que lidere a formação de um Consórcio de Bancos Multilaterais (BRICS, BIRD, BID e CAF), Agências Internacionais de Desenvolvimento, Bancos Nacionais Públicos (BNDES, BB e CAIXA), Bancos e Agências Nacionais para constituição de um Fundo de Financiamento para Renovação da Frota.

“Esse fundo irá financiar parte dos ônibus a serem adquiridos por governos locais e operadores privados, utilizando bancos comerciais com experiência no financiamento de veículos como agentes financeiros, uma vez que experiências anteriores mostram que os bancos estatais não têm aptidão comercial para a realização das operações na ponta final”, diz o documento.

Prioridade para os Ônibus na Via Pública: construção de 9.000 quilômetros de infraestrutura para propiciar prioridade na via para os ônibus, composta por faixas exclusivas, corredores centrais e BRT, em cidades acima de 250 mil habitantes.

Os investimentos, de acordo com estudos da ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos) são da ordem de R$ 18,7 bilhões (a preços de construção de 2018), com benefício social da ordem de R$ 10,1 bilhões por ano, “considerando apenas aqueles decorrentes do aumento de velocidade que a prioridade propicia”.

A implantação de faixa exclusiva à direita, de acordo com o estudo, é mais indicado para cidades de todos os tamanhos e, por isso, se prevê cerca de 7.600 km desse tipo de prioridade.

Os corredores centrais, segregados junto ao canteiro central das avenidas, tem custos mais elevados. Estima-se a necessidade de cerca de 1.000 km desse tipo de medida.

Já o BRT (Bus Rapid Transit) é adequado a situações em que a demanda é muito elevada para ser transportada por veículos comuns, ou mesmo, por corredores centrais, e não suficiente para ser atendida por transportes de massa metroferroviários. Pelas características da demanda esse tipo de solução, menos comum, não é aplicável em qualquer cidade, por isso o estudo da ANTP calculava, em 2018, a necessidade de 195 km para esse tipo de prioridade.

Melhoria da Governança: a NTU ressalta que um programa dedicado a melhorar o transporte público, tornando-o mais acessível, mais moderno e eficiente, como apresentado, “pode não alcançar os resultados almejados caso a governança dos sistemas de mobilidade urbana não se encontre em um patamar mínimo de qualidade e funcionalidade”.

O estudo destaca que a gestão pública, em termos de capacidade, guarda uma enorme diversidade: há cidades com estruturas administrativas muito bem desenhadas, quadros de funcionários públicos capacitados, treinados e hábeis para formular e executar políticas públicas com competência, como há muitos outros com grandes dificuldades para conceber e executar políticas.

“A ideia é promover um consórcio de instituições, a ser liderado pela Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana e que poderá ser integrado por Bancos e Agências Multilaterais, Agências de Desenvolvimento do Brasil ou do Exterior, Universidades e Organizações da Sociedade Civil, para o desenvolvimento de programas de qualificação e treinamento para agentes públicos das três esferas de governo”.

Compondo a proposta, a NTU propõe quatro programas: aprimoramento institucional; de apoio à integração metropolitana; de seleção de projetos de governança; e de monitoramento e avaliação de programas de governança.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes