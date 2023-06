Criminosos colocam fogo em ônibus da EMTU em São Vicente (SP)

Motorista do veículo teve seus pertences roubados



WILLIAN MOREIRA



Um ônibus do transporte público intermunicipal que atende São Vicente (SP) foi incendiado por criminosos na madrugada deste sábado, 17 de junho de 2023.



Segundo informações da Polícia Militar, o ataque aconteceu por volta de 03h45 na Avenida das Nações Unidas, quando o ônibus seguia pela via e foi alvo de pedradas. O motorista parou o veículo e neste momento foi roubado e junto com os passageiros, obrigados a descer.



Na sequência, o fogo foi ateado no veículo que atendia a linha 931 da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), ligando as cidades de Praia Grande e Santos.



O Corpo de Bombeiros foi ao local, mas o ônibus ficou totalmente destruído.



A ocorrência foi registrada na delegacia da cidade que irá investigar o caso.



Willian Moreira para o Diário do Transporte