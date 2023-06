Camaçari (BA) reduz para R$ 5,00 o valor do Expresso Camaforró

Evento deste ano está marcado para os dias entre 21 a 24 de junho



WILLIAN MOREIRA



Com as proximidades do Camaforró 2023, a Prefeitura de Camaçari (BA) anunciou a redução do valor de embarque no serviço expresso para os dias de festival, fixando a tarifa em R$ 5,00



Denominado Expresso Camaforró, o serviço leva as pessoas dos bairros até o local do evento, com previsão de atendimento nestes dias das 16h até às 6h30 do dia seguinte.



Para ter acesso aos ônibus o passageiros precisa adquirir um cartão em um dos pontos disponíveis na sede e na costa, com as vendas começando neste sábado (17).



Veja a seguir os pontos de venda do Expresso Camaforró:



– Estação Rodoviária – guichê 9;

– Banca Santo Antônio – Praça Abrantes;

– Rede Novo Mix – Avenida Sul; Gleba A; Phoc II; Cascalheira;

– Jardim Limoeiro; e Praça João Ramos Coroa (dos 46);

– Boulevard Shopping Camaçari.

– Ciat (Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador) – Sala do Vai – Card, no Centro;

– Drogaria Monaliza – Gleba E;

– Supermercado e Panificadora Manancial – Gleba E;

– Rede Hiper Unimar – Barra do Pojuca; Arembepe; Gleba B; Jardim Limoeiro;

– Mix Bahia –Monte Gordo;

– Supermercado Kinze – Vila de Abrantes;

– Espaço Camaçari 2000.



Willian Moreira para o Diário do Transporte